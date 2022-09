VÕIMAS NUHTLUS LEVIB AIAS: kergitab üles ka asfaldi, vallutab kogu ala ja viib alla krundi hinna

Sahhalini konnatatar (Fallopia sachalinensis), tuntud ka sahhalini kirburohu või sahhalini pargitatra nime all, on meie aedades üpris levinud. Selle tatraliste sugukonda kuuluva taime kodumaa on Jaapani põhjaosas ja Sahhalini saarel. Eestisse jõudis ta 19. sajandi lõpukümnenditel aednike kaasabil, sest seninägematu taim oli oma kõrge kasvuga iga iluaia uhkuseks ja teda olevat kasvatatud meetaimenagi. Levis ta peamiselt talu- ja koduaedades, samuti parkides.