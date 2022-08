ROHENÄPUD HINDAVAD NEID: laugud laual ja peenras

Laugud on pärit mägistelt aladelt. Enamik neist tahab kasvada hea drenaažiga parasniiskel kasvukohal ja viljakamal liivsavimullal, kuid on liike, kes niiskust üldse ei talu, samuti neid, kes eelistavad märjemat mulda ja varjulisemat kasvupaika. Sobivate tingimuste korral võivad ilulaugud samal kohal kasvada aastaid, toiduks tarvitatavate laukudega on rohkem mässamist ja nemad tahavad tegelemist igal aastal. Ehkki süüa kõlbavad oma olemuselt kõik laugud, ei ole nad toitaineteväärtuselt sarnased.