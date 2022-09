SUUR TEST! Mis imeasi on pesuäädikas ja kas see tõesti teeb pesu pehmeks ja puhtaks?

Äädikaga seostub tavaliselt köök ja toiduvalmistamine. Ent viimasel ajal on lettidele ilmunud pesuäädikad. Tootesiltidel lubatakse, et äädikas kirgastab värve, eemaldab ebameeldivad lõhnad, plekid ja mustuse, pehmendab ja muudab pesu mõnusalt värskeks. Lisaks puhastab pesumasinat, eemaldades sealt mustusejäägid ja katlakivi. Mis muud, kui tuleb see põnev kraam ära testida!