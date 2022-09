RAKSUSKÄIMINE VIHASTAB OMANIKKE: „Kurat, seda saatusele ei andestaks, kui keegi paneb tuuri kogu suve töö ja vaeva!“

„Alguses arvasin, et see on nali – kes ikka minu metsast lõhutud igerikke puid tahab. Kuid siis nägin, millist rallit teevad küttepuude hinnad, ja vaikselt hakkas kõhe. Isegi mu mees, kes muidu on üsna ladna olekuga, ütles, et kurat, seda ta saatusele ei andestaks, kui keegi paneb tuuri kogu suve töö ja vaeva,“ kurdab muret kahe lapse ema Mari.