„OLEME KODUS!“ | Kuidas rekordilise hinnatõusu juures säästa?

Seinakontaktist välja võetud juhtmed. Kuu alguse suur praktiline toidukorv ja vanaema-aegade road. Lepingute-püsikorralduste ülevaatus ja püsikulude koomale tõmbamine. Autosõitude asendamine jalgratta, tõuksi või ühistranspordiga. Suured arveread on kindlasti peredes talve eel läbi kaalutud, kuid mis on väiksemad nipid kokkuhoiuks?

Kodus tasub kütte- ja elektrikulud üle vaadata, et iga juhe, mis seinas on, ilmaasjata elektrit ei tarbiks. Ka küttesüsteemi saab reguleerida madalamale temperatuurile. Tasub ka mõelda, et mitut telekanalit ja milliseks kommunikatsiooniteenuseid ikka tarbitakse või mitte ning kas neid koomale tõmmata. Ka annetused ja püsikorraldused tasub üle vaadata, äkki on endal praegu seda rohkem vaja?