Hoia oma kuuking elus ja ilus! Mida tuleks jälgida ostmisel ja hooldamisel?

Mida tuleks jälgida ostmisel?

Vaata, et taim oleks terve ja tugev. Kuivanud õiepungad annavad esimesena märku, et taim pole terve. Jäta kuivanud pungadega taim parem poodi. Sügistalvisel ajal paki taim poest tuues kõvasti paberi sisse, sest kuuking ei kannata miinuskraade ja võib kergesti külma saada.

Millal ja kui palju tuleb kuukinga kasta?

Müüt on see, et kuuking tahab võimalikult palju vett ja niisket õhku.