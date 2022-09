OTSID ILUSAT JA PRAKTILIST LAHENDUST? Renntrapp annab vannitoas uusi võimalusi

„Mulle olid need varemgi siin-seal silma hakanud, aga siis ennekõike seepärast, et dušinurga sile põrand tundus lihtsalt silmale ilus,“ räägib neljakümnendais pereisa Rainer, keda elu keerdkäigud on sundinud ka seni täiesti võõraks peetud ehitusteemadesse süvenema. „Ruumiga pole paljudes meie vannitubades ju priisata, seepärast on sageli loobutud vannist dušinurga kasuks, tänu millele jääb ruumist oluliselt avaram mulje. Aga see äravool keset pisikest dušinurka – see kuidagi riivab silma. Seepärast otsustasingi, et kui ükskord vannitoaremondini jõuan, lasen endalegi sellise teha. Läks aga nii, et nüüd teen hoopis ise, oma kahe valge käega – loodetavasti saan ikka hakkama!“