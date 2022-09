SUVEKODUST INSPIREERITUD: valgustusega vannitoapeegel ilmestab pimedal ajal

Septembrikuu koduloos on näha, kuidas erinevaid vajadusi täitva valgustuse peale on mõeldud igal sammul. See on oluline igal ajal, kuid eriti siis, kui päevad kipuvad lühemaks jääma. Disainipoodides leiduvatest leedribadega peeglitest innustust saades valmistas peremees sarnase ise!