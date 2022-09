FOTOLUGU | Imeline tubamajadest suvekodu: meile meeldib see, et pole piiri õue ja toa vahel

Kes siin elavad? Turismisettevõttes töötav kliendisuhete spetsialist Silvia Savolainen (28) ja ehitusettevõttes töötav projektijuht Genet Hindov (30) ning Yorkshire’i terjerid Nelli (3) ja Mäksu (1).

Kus kodu asub? Spithami rannakülas Lääne maakonnas.

Kui suur kodu on? Nagu enamik teisedki naabruses asuvad maalapid, on ka Silvia ja Geneti krundi suurus 5000 m2 . Kodu koosneb praegu kolmest majakesest: saunamaja (20 m2 ), metsamaja ehk magamistuba-köök (12 m2 ) ja elutuba-väliköök-filmituba, mida hellitavalt pergolaks kutsutakse (20 m2 ). Lisaks on krundil kuivkäimla, külaliste majutamise tarvis haagissuvila ning suveks üles pandud glämpingutelk. Tulevikuplaanidest leiab umbes 70 m2 põhimaja püstitamise. Vundamendipostid on juba maas, aga ehitusega ei kiirustata.