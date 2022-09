KADRIORU ELURIKKUST AVASTAMAS: tuhanded roosid, agressorhiired ja sõbralik orav

Orav on uudishimulik ja terase silmaga. Elukoht Weizenbergi 39 aiaala. „Nii lähedale pole ta tavaliselt tulnudki,“ üllatab orava ootamatu suhtlusvalmidus presidendilossi aednikku Eve Silma, kes talle tavaliselt pähkleid on poetanud ja küllap sel moel usaldust kasvatanud. Teinud mõned tiirud ümber külaliste ja neid pingsalt jälginud, kaob riiklik orav puuvõrasse. Puud on lossipargis vanad ja väärtuslikud, nende seas haruldane Kaukaasia tiibpähklipuu.