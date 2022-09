LUGEJA KÜSIB: herilased tegid terrassi alla pesa, kuidas oma peret kaitsta?

Mesinik Janno sõnul jääb herilastest talveks ellu ema, kes poeb magama: „Mu meelest on nii et ainult ema elabki üle ja kevadel tuleb uus pesa. Ema läheb maa sisse talvituma, pesa on tühi talvel.“ Ta ei välista, et kasutatakse ka vana pesa. Sellest lähtub, et kui külmal ajal vana pesa hävitada, ei saa kindel olla, et kevad uut pesakonda ei too su aeda.