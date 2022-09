ÕL GALERII | TANTSIVAD KÕIK! Maardu laat oli nagu slaavi unelm: palju mett, rahvakunsti ansambleid ning rõhutatud viisakust

„N****i, bl*t, on sul seda siia vaja,“ karjatab noormees allasurutud raevuga sõbrale just Maardu laadaplatsi ees. Algus on paljutõotav? Sõber aga peidab roppuse peale häbeliku pilguga pooliku rummipudeli särgi alla ja pobiseb midagi vabanduseks. Ja sellega on toon üritusele antud - ei mingeid liialdusi, vaid rõhutatud viisakus. Saateks mesi, sibulad, kuivatatud kala… ja plastmassist AK-47.