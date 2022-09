HEA DIIL! Pere vahetas linnakorteri vana talukoha ja piiritu südamerahu vastu

Kui rääkida alguste algusest sel teekonnal, tuleb keerata aega kümmekond aastat tagasi, mil noored otsustasid linnaelule selja keerata ning korteri Valgas paarkümmend kilomeetrit linnast asuva vana talukoha vastu vahetasid. Nüüdseks on sellest saanud just selline unistuste maakodu, kus ühtviisi hästi tunnevad end pere kõik liikmed, aga ka arvukas kaaskond neljajalgseid ja sulelisi.„Linnas ei saanud olla, seinad hakkasid ahistama,“ on suures peres ja maal kasvanud Erlendil lühike ja põhjendus, miks sündis paaril ainuvõimalik otsus linnast välja saada. Gerdy lisab, et kõhkust ei olnud hetkekski – tema üks unistus oli, et lapsed saaksid kasvada just sellises kodus, nagu see on täna.