UKRAINA NAISTE USKUMATU VAPRUS! Kolm külanaist päästsid teised, kuna pakkusid sõduritele öist meelelahutust. „Võibolla tänu neile ei tehtud minule haiget.“

Kevade hakul kajastas Õhtuleht enne sõja algust Eestisse tööle sõitnud Anna üleelamisi. Sellest ajast saati, kui Anna mees 2014. aastal sõjategevuse käigus tapeti, on ta pidanud olema kahele pojale ühtaegu ema ja isa eest. Suurem poeg on tal armees. Vapper Anna läks aprillikuus okupeeritud Ida-Ukraina aladele kodukülla, kus tema vanemate juures elas noorem poeg Andrei. Septembrikuus saabus ta elusa ja tervena tagasi Eestisse, et alustada uue elu ülesehitamist.