MINE ÕIGE METSA! Veeda mõnusalt aega juba sel nädalavahetusel: peibuta põtra ja leia müstilised taluteed

Suvi jääb iga tunniga kaugemale, kuid Eesti loodus on vapustav ka sügisel, mil värvid pillutatud laiali. Lonkida võib üksiku hundina, kuid vahva on ka osaleda üritustel. Septembri kolmas nädalavahetus on läbi aastate olnud metsas ja selle ümber toimetavatele inimestele pühendatud päev, mistõttu pakutakse osalemisrõõmu ka külalistele.