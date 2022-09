SEPTEMBRIS AIAS: hakka timmima muru kõrgust

Esiteks säti muruniiduk kõrgema niiterežiimi peale ja ja riisu niidetud muru alati pärast niitmist kokku. Talvel tunneb muru end kõige paremini, kui kõrgust on 5–7 cm.

Kindlasti ei maksa niitmisega alustada väga vara hommikul, kui muru on hommikuti öökülmast valge ja krõbisev. Oota, kuni see on sulanud.