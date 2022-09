PÄRAST PAHANDUST: tahad kassi karistada? Asjatu vaev!

Eesti Loomakaitse Selts toob välja, et kass ei ole meelega kiuslik või pahatahtlik, ehkki sageli väidab kassiomanik mõne pahateo peale veendunult: ta tegi seda meelega! Kiuslikkusena võib inimene tõlgendada lemmiku loomuomast käitumist (mängimine, tagaajamine, kratsimine jmt) või katset inimese tähelepanu saada. Just viimasel juhul võib karistamine soovimatut käitumist süvendada – kass näeb, et tema tegevusele järgneb tähelepanu, mis sest, et negatiivses võtmes.