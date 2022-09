FOTOLUGU | PÜSILILLED NÄRBUNUD? Vaata üle need kümme sügisest pilgupüüdjat

ÄÄDIKAPUU (Rhus typhina) on omapärase palmilaadse olekuga pisike puu, kelle lehed meenutavad pikki kaarduvaid pihlakalehti. Kuigi ta on vähenõudlik ja Eestis külmakindel, võib talv tema puitumata võrsetippe kahjustada, ent taim taastub hästi lume alla jäänud osast. Sobib hästi väikeseks soolopuuks ja kindlasti tuleks ta istutada täispäikeselisse paika, siis on sügisvärv kõige intensiivsem. Ajapikku hakkab andma juurevõsu, mille vältimiseks tuleks ta istutada kohta, mida ümberringi niidetakse. Lisaks põhiliigile on saadaval ka mitmeid sorte – lõhislehine ’Dissecta’ ja madalama kasvuga ’Tiger’s Eye’, mis nii palju juurevõsu ei anna.