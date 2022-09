Metsameetme toetusvoor: tehtud on kaks muudatust

Võrreldes varasemaga on kaks muudatust. Esiteks pikendati 2022. aasta vastuvõtuks programmperioodi. Seni on igale metsaalale saanud hooldusraieks toetust ühe korra programmperioodi jooksul, selle aasta taotlusvoorus on võimalus tulla uuesti taotlema hooldusraiet juba toetust saanud objektidele. Teise muudatusena on selle taotlusvooru tööde elluviimise ja tõendavate dokumentide esitamise tähtajaks 30.11.2024. Varem oli metsaomanikest taotlejatel selleks aega kuni aasta alates toetuse rahuldamise otsusest, metsaühistutel 1,5 aastat. Seoses Eesti maaelu arengukava 2014-2020 programmperioodi lõpuga on nüüd määratud kuupäev, mis ajaks peavad tööd olema Erametsakeskusele deklareeritud.