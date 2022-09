KUS ON RAHA? Erametsaomanikud ootavad piirangute õiglast hüvitamist

Ehkki looduse hoidmine on vajalik kogu ühiskonna huvides, on tuhandeid erametsaomanikke ebaõiglaselt pandud looduskaitsega seotud kohustusi kandma oma eravara arvelt, tõdeb erametsaliit, märkides, et poliitikud on aastaid sõnades tunnustanud vajadust hüvitismäärasid tõsta, tegudeni ei ole aga senini jõutud.