KASULIKUD ABILISED: miks on vaja kaitsta meie põllulinde

„Põllumaa on terviklik eluslooduse süsteem, milles linnud on vajalik ja kasulik lüli,“ ütleb Rufus Trepp. „Põllulinde saab vaadelda kui kogu ökosüsteemi heaolu indikaatorit.“ Linnud on väga tundlikud: kui pesapaik neile ei sobi, jäetakse see maha. Nii näitab niitudel elavate lindude rohkus, et põllumaa on sobivalt mitmekesine ning niitmis- või karjatamisrežiim on tiivulistele meelepärane.