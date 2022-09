FOTOLUGU | Paabulind, kass, pasunad: taimeseaded riputati puu otsa ja peideti peenrasse

„Kuigi kipume seda unustama, oleme ka meie osakeseks loodusest. Mul on elavalt meeles, kuidas lapsena üle põllu käies korjasin alati lilli. Näituses on palju personaalseid tundeid, meenutusi vanavanemate juurest. Näitus toob värvi ja vormi kordust, maalide tunnetus kandub üle floristikasse. Mõtteis on lilled – sirguvad need keraamilistest peadest, ja emotsiooni lisab naivistlik loodusluule,“ rääkis Kersti Kohtla, üks autoritest.