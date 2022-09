„AINULT ÜLE MINU LAIBA!“ Õhksoojuspump majaseinal ajas naabrid põhjalikult tülli. Kuidas sellist pundart harutada?

Jahedate ilmadega meenutavad kõrgustesse kerkinud energiahinnad, et käes on viimane aeg vaadata üle oma küttesüsteem ning vajadusel vahetada see ökonoomsema vastu. Eksperdid selgitavad, millistel tingimustel saab kodudesse õhksoojuspumpa paigaldada ning kuidas kulukat ettevõtmist finantseerida.