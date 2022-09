PÕHJALIK ARUTELU: mis põhjustab täiskasvanud koera käitumisprobleeme ja kuidas teda aidata

„See, kas koera elu on sisukas ja huvitav või on ta sunnitud päevi suuremalt jaolt tühja passides õhtusse saatma, sõltub sada protsenti koera omanikust – sellest, kas ja milliseid võimalusi omanik oma lemmikule pakub,“ ütleb koeratreener Mona N. Vahtra, Nahe Koerte Akadeemia omanik ja rõhutab, et kutsika treenimist-õpetamist tuleb alustada esimesest kojutoomise päevast.