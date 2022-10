Kas võtad õunu puult õigesti? Need nipid kuluvad marjaks ära!

Koristamiseks sobiv õun peab olema täiskasvanud ja sordiomaselt värvunud. Säilitusõunte korjamiseks on õige aeg siis, kui seemne ots on pruun või seeme on poolpruun, juhendab õunakasvatusega tegeleva Rebase talu pererahvas oma kodulehel: pruuniks läinud seeme näitab, et säilitamiseks on õun juba üleküpsenud. Ka peab proovima, kas ubina saab oksa küljest ilma olulist jõudu tarvitamata kätte: õuna ei tohi rebida enda poole, vaid teda peab murdma veidi ülespoole, siis tuleb vili kergemini koos varrega oksa küljest lahti.