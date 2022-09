ISTUTADA VÕI OODATA: need põhjused aitavad valida

Kevad tundub istutamiseks loogiline aeg, see on looduses uus algus ja taimede edenemine on silmaga näha. Langevate lehtedega sügis näib seevastu kui märguanne otste kokku tõmbamiseks: hakkame lõpetama, etendus on selleks korraks läbi ja tuled kustutatakse kohe ära.