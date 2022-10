TAHAD PAHAST LÕHNAST LAHTI SAADA? Aitame õhupuhastit valida

Õhupuhasteid on laias laastus tüübilt kahesuguseid: eraldi seisvad ja integreeritavad. Viimased paigaldatakse kas kapi või tööpinna sisse või lakke. Kappi paigaldatav puhasti saab olla kas täisintegreeritav (kogu masin on kapis peidus ning kapi põhja all on filter, mille läbi toimub toiduaurude ja rasva eemaldamine) või nn teleskoop (suuresti kapis, kuid kapi serva all on u 4 cm paksune rest või serv, mida saab ettepoole tõmmata ja seega õhupuhasti pinda suurendada).