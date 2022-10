Trendidega kipub olema tihti nii, et iga uus on unustatud vana. Üks viimase aja selgeid suundumusi on avatud ruumist (köök+elutuba) loobumine. Järjest rohkem näeb taas täiesti eraldi kööke, mis pole elutoast lahutatud mitte ainult mõtteliselt, vaid ka füüsiliselt.