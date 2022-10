KOLUMN: Pool printsessi ja kuningriik sellele, kes mulle pumba müüb!

Elektrihinna tõus keeras tavapärase kinnisvarahierarhia pahempidi. Üldiselt on ju nii olnud, et inimene ihkab ruumikamat elamist ja vaatab unistavalt naabri suurt maja või sarnaseid pakkuvaid kinnisvarakuulutusi. Nüüd on vastupidi. Võtsin kinnisvaraportaali lahti. Ennäe, keegi müüb Rae vallas kuue magamistoaga maja, pinda üle 540 ruutmeetri. Vaatasin pilte – väga kena maja, ei ole midagi öelda. Oli rõõm tõdeda, et ma ei tundnud kriipsugi kadedust. Vaeseke, mõtlesin hoopis haletsevalt. Sihuke üüratu majakolakas! Ei tea, kuidas see pere küll toime tuleb, kui talveks maja müüa ei õnnestu... Aga kes ostab praegu sellise õnnetuse kaela!