TUULI JÕESAAR | Pool printsessi ja kuningriik sellele, kes mulle pumba müüb!

Kevadel langetasin otsuse, et majja tuleb maaküte, ja küsisin ka hinnapakkumised. Suvel puhkasin ja augustis helistasin naiivselt küttefirmasse, mis oli kevadel parima pakkumise teinud. Teatasin rõõmsalt, et paneks nüüd paigaldusgraafiku paika ja et mulle sobib terve septembrikuu. Mees toru otsas mühatas: „Proua, kõik on otsas! Järgmised soojuspumbad saabuvad jaanuaris või veebruaris.“