Looduslikud viimistlusmaterjalid sobivad ka modernsesse interjööri

Guy Valentine on dekoratiivsete viimistlustehnikate meister ja teeb koostööd mitmete maailma tippdisaineritega. Tema valdkonnaks on looduslike materjalide – savi, lubi, tadelakt – kaasaegne kasutus. Nimetatud ehitusmaterjalidega viimistlemine on viimastel aastatel väga populaarne ka modernsetes interjöörides. „Me elame Londonis, aga töötame üle kogu maailma,„ sõnab Guy Valentine. „Ja neid materjale saab kasutada ka mujal kui maamajas – kauplustes ja restoranides, nii interjööris kui eksterjööris.“