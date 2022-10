FOTOLUGU | Ellamaal saab imetleda ringrajateemalist aeda lume minekust uue tulekuni

Headel mõtetel on kalduvus teostuda, tuleb vaid osata õige aeg ära oodata. Eesti mootorispordi muuseum MOMU oli juba mõnda aega otsinud suurt korralikku ekspositsioonipinda, kuhu mahutada mitusada Eesti ja Nõukogude Liidu võidusõiduajalugu teinud unikaalset autot. Aastal 2005 viis juhus muuseumi juhi Arno Sillati ning tema mõtte- ja elukaaslase Tiiu Niglase kokku elektrijaama hoone toonaste omanikega, kes kutsusid nad Ellamaale. „See kõik nägi välja nagu Viiralti „Põrgu“,“ meenutab Arno Sillat. „Läbisadava katusega hiiglasliku hoone keskel kõrgus katel, mille all olid õliloigud, katlast väljusid asbesti sisse mähitud torud...“ Kui siis omanikud mainisid, et 2001. aastal võeti hoone arhitektuurimälestisena kaitse alla, jäi kaup katki – teadagi, muinsuskaitse nõudmised võtavad tugevamadki jalust.