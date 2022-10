ISTU PAREM KODUS?! Tallinna haridusamet sülitas seadustele ega lubanud sõjapõgeniku last õppima. Murelik ema: „Poja koolikohaga on suur segadus.“

Ukrainast põgenemiseks langes viimane piisk karikasse, kui Anna ja tema poja Andrei okupeeritud koduküla koolist visati välja ukrainakeelsed õpikud ja anti teada, et algab uute õpetajatega venekeelne õpe. Septembris jõudsid nad Tallinna. Anna soovis poja kohe ka siin kooli panna, kuid sai teistelt põgenikelt teada, et isegi kui koolis vaba koht oleks, peab ootama, kuni laps saab elamisloa ja isikukoodi. Selleks on aga pikad järjekorrad. Septembrikuu on lõppenud, 13aastane Andrei saab varsti Eesti isikukoodi aga ikka pole tal siin koolikohta. Küll aga jätkab ta Ukraina koolis distantsõpet.