KÜSIMUS: kas köök osta korraga?

Praeguses majandusolukorras tunnevad paljud, et kulusid on vaja koomale tõmmata, ning ostud mõeldakse rohkem läbi või lükatakse edasi. Köök võib osutuda kodu sisustades kõige kulukamaks ruumiks. Kui mööbel on juba paigas, on vaja soetada ka köögitehnika ja tarvikud, mis korraga ostes võivad kokku kulukad olla. Tuleb mõelda, kas kõike on tarvis soetada ühekorraga või saab jagada ostud pikemale ajale.