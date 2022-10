Mugavad tarvikud pajaroogade valmistamiseks

Sügisjaheduse saabudes on õige aeg podisema panna rikkalik pajaroog. Kohe suuremal hulgal korraga, siis on hea ka hiljem üles soojendada. Alguses veidike koorimist-tükeldamist, koostisained potti ja edasi jääb üle vaid oodata. Üks korralik haudepott on väärt ja aastaid kestev investeering.