PÕHJALIK ÕPETUS: seitse võimalust istutada sibullilli

Kuni muld on veel soe ja pehme, jätkub kevadel õitsvate sibullillede istutusaeg. Võrkiiristel, lumikellukestel, kobarhüatsintidel, silladel ja krookustel on väikesed sibulad, neid ei tohiks lasta läbi kuivada ja seetõttu võiksid nad ka aegsasti mulda saada. Pikka juurdumisaega ja soojemat mulda vajavad ka nartsissid. Tulpide istutamiseks on aeg soodus hetkest, mil mullatemperatuur on langenud 9 kraadini (õhk on siis juba tunduvalt jahedam), umbes samal ajal võib maha panna ka laugud.