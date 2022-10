IMELISED PÄÄSEMISED: beebiema aitas leida kodu kassipoegadel, kes päästsid kaotsi läinud kilpkonna elu

Lugu hüljatud hiireküttidest algas juulikuu lõpus. Merje Milleril kadus Tartu kandis maakodus terrassilt kilpkonn Kipsi. „Ta muidu peesitas kõrgemal terrassil, kust pagema ei pääse. Kuna olime lapse saanud, tegime terrassile väikse kaldtee, et lapsevankriga mugavamalt liikuda,“ meenutab Merje. Pere ei osanud aimatagi, et eksootiline loomake selle kaudu jalga laseb, aga ära ta kadus. „Jah, kilpkonnad on päris kärmed. Päikeselise suveilmaga pole nad sugugi nii aeglased kui multikates,“ möönab Merje.