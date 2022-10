MUUDA OKTOOBER KODUSEKS: põnev leid heaks uneks, mänguline kodutrend, lemmikkonto Instagramis ja selle kuu tähtpäevad

Põnev koduleid!

Allergiavaba ja filtritega padi

Hea uni on oluline iga kell, eriti aga sügistalvisel perioodil, mil tahame tagada keha vastupanu viirustele ja väsimusele. Filtertehnoloogia ei lase allergeenidel, viirustel ega vedelikel patjadesse-madratsitesse siseneda, nii saad rahulikuma südamega magada. Kuna tooted on veekindlad, on neid ka lihtne puhastada niiske lapiga või voolava vee all! Head ööd!

Hind 100.00, suurus al 50 × 60 cm, Sleepangel.ee