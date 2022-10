TEE ISE: romantikat loovad vahtralehtedest roosid

Piisab vaid väikesest näputööst, kui sakilistest vahtralehtedest on saanud põnevad roosid. Neid on hea lauale kaunistuseks panna, aga ka sõbrale kinkida. Mis eriti tore — need roosid ei närtsi, vaid püsivad ilusatena ka siis, kui on ära kuivanud!