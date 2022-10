HEA UUDIS : saarepuid hävitavat saare-salehundlast Eestis ei ole, aga oht on lähedal

Saare-salehundlase seire kestis tänavu juunist kuni augusti keskpaigani ning järgmisel aastal on kavas seirega jätkata. Põllumajandus- ja toiduameti (PTA) taimetervise ja paljundusmaterjali osakonna peaspetsialisti Tea Tasa sõnul hakkavad saare-salehundlase tekitatud kahjustuste tagajärjel puud kuivama ja seejärel hukkuvad. „Väga oluline on kahjur varakult avastada, kui on veel võimalik tema levikut pidurdada,“ sõnab ta.