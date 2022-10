KÄÄRIME KÄISED ÜLES: kas õige rohenäpp lõikab taimepealsed maha?

Enne talve saabumist tuleks aed korrastada. See tähendab ka püsikute lõikamist, kuigi siin tuleb täpselt teada, mida ja millal maha tohib lõigata. Näiteks kõrrelisi ei tohiks sügisel puutuda, sest kuigi mitmed neist on olemuselt külmakindlad, vähendame nende ellujäämist lõikamisega märkimisväärselt. Nimelt on kõrreliste varred seest õõnsad, sinna koguneb vihma- ja lumevesi, mis meie talvede jooksul jõuab mitu korda sulada ja külmuda. Külmudes aga lõhub varres olev vesi taimerakud ära ning taim hukkub.