Kui ka sinul on kodu või kontori põrand külm, vajad kindlasti jala otsa midagi soojemat! Karvaste susside vooder on lõigatud vanast flanellpluusist, mis on mõnusalt pehme ja soe materjal. Sokkideks sobib õhuke ja veniv materjal, näiteks fliis või kasvõi käibelt kõrvaldatud kampsun.