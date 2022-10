„Ise kasvatatud viljad on maitsvad ja magusad!“ Neeruti koolipoiss teeb arbuuside kasvatamises silmad ette ka vilunud aednikele

Maigronit (15) on aiapidamine alati köitnud. „Kui olin väike ja läksime vanematega poodi, siis teised lapsed ostsid komme, aga mina seemneid,“ räägib ta. Käsi sai valgeks tomati ja kurgi kasvatamisega, ent tasapisi on tema isu aianduses kasvanud.

Mõni aasta tagasi otsustas ta katsetada arbuusi kasvatamist. Esimene kord läheb ikka aia taha, nii juhtus ka Maigronil. „Nägin, et arbuusivõrsed roomasid mööda maad, ja mõtlesin, et pean need üles siduma. Aga arbuus läks raskeks ja kukkus siis küljest ära,“ meenutab noormees.

Nippe kuulis telerist

Paar sügist tagasi juhtus ta vaatama „Ringvaadet“. Seal esinenud arbuusikasvataja jutt tekitas soovi eksootilise viljaga uuesti proovida. „Kui paljudel on rusikasuurused arbuusid, siis sel Pärnumaa mehel olid suuremad. Tema nipid jätsingi meelde,“ räägib Maigron.