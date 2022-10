ÄRA PIINLE PIMEDAS: pane valgustid säästlikult kodu heaks tööle

Kui juba varem kiputi valgustuse rolli sisekujunduses alahindama, siis hirmust kõrgete elektriarvete ees võib see suundumus veelgi süveneda. K-rauta sisekujundaja Getrin Ruut jagab nippe, kuidas valgustada kodu selliselt, et see täiendaks sisekujundust, aitaks luua hubasust ega teeks rahakotile liiga.