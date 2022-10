ROHENÄPP PANEB TAIMED TALVITUMA: heade nippidega aiaspikker hilinejatele

Kui paistab, et istutamisega on väga hilja peale jäädud, või avastate enne talve, et teil on kusagil kapinurgas siiski veel mõned lillesibulate pakid, ei maksa heita meelt ega käega lüüa. Sibullilledel on küll oma kindlad ajad, nn parim enne, millal neid maha panna – näiteks nartsiss vajab juurdumiseks soojemat mulda ja pannakse maha augusti lõpus-septembri alguses. Samas lähevad nad õitsema ka siis, kui on mulda torgatud novembris või detsembriski.