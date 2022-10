GALERII | Pedak heleroheline, kask kuldkollane. Erakordselt kirev sügis kingib värve

Bioloog Tõnu Ploompuu on märganud, et tänavu on tumepunased vahtrad ja pihlakad, mis on tavaliselt palju tagasihoidlikumad. Eriti üllatab punaste toonidega haab. Kõrgendatud suhkrusisaldus koos stressiga soodustavad eriti punaste pigmentide – taime lihtsate esmaste kaitseainete – sünteesi.