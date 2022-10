FOTOLUGU | Võitle sügiskaamose vastu kodu hubasusega

Inimesed on erinevad: ühele ei avalda pime, rõske ja külm aeg mingit erilist mõju, teisel on väga raske seda taluda. Et praegu venivad pimedad õhtud aina pikemaks, tasub neil, kellel see põhjalikult tuju rikkuma kipub, pöörata erilist tähelepanu sisustamisele: kui kodu on hubane ja mõnus, on märksa lihtsam kõledat aega üle elada. Õdususe loomiseks pole vaja kõike põhjalikult ümber kujundada — abi on väikestestki muudatustest.