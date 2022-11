GALERII | KUIDAS PEATADA AEGA: miljoni dollari küsimus, millele saab vastuse Türil asuvas nostalgiahõngulises kohvikus

„Toidukultuur on jõudnud Eestis juba nii kõrgele tasemele, et me kõik otsime mingit lisaväärtust,“ tõdeb kohviku perenaine Kaia Kaugeranna. Ta arvab, et neid kohti, kuhu ainult toidu pärast minnakse, võib ühe käe sõrmedel üles lugeda. „Inimestel peab olema mõnus olla, siis maitseb ka toit paremini,“ lisab puuküttega pliidi ääres askeldav abikaasa Tarmo Kaugeranna.