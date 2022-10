LUGEJA KÜSIB: „Appi, mida need putukad siin teevad?“ Vaata nippe, kuidas tüütutest kahjuritest vabaneda!

Villtäi (Pseudococcus obscurus) ehk puudertäi on üks vastupidavamaid ja salakavalamaid kahjureid, kes üldse toataimedel elutsevad. Villtäi on kuni 5 mm pikkune. Temast on äärmiselt raske lahti saada, sest ta pesitseb eelkõige raskesti ligipääsetavates kohtades nagu koorepragudes, lehekaenaldes ja sibulasoomuste vahel. Villtäid enne ei märka, kui toataimele tekivad üleöö valged kohevad vatitupsud, mis ajapikku hakkavad kogu taimel levima. Peagi on juba kogu taim on valgeid tompe täis. Mida selles olukorras teha?