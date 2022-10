VEEL ÜKS SALAPÄRA: kuue varbaga kass toob õnne?

Kassidel on tavaliselt viis varvast esi- ja neli tagakäppadel. Mõne miisu esikäppadel on varbaid aga kuus. Tegemist on geneetilise mutatsiooniga, kirjutab Mother Nature Network.

Vanasti võtsid meremehed sageli laevakassiks just kuue varbaga isendi, sest arvati, et niisugune kass toob õnne. Ka usuti, et tänu tavapärasest suurematele käppadele suudavad kuuevarbalised laeval paremini tasakaalu hoida ning on ka head hiirepüüdjad. Kassitõugudest on kõige enam kuuevarbalisi Maine Coonide seas.